Российский союз молодежи после пандемии продолжит применять онлайн-формат в своих проектах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) во время пандемии проводила ряд мероприятий в онлайн-формате. В дальнейшем его будут также использовать во всех проектах, в которых допустима такая форма, сообщил в субботу председатель организации Павел Красноруцкий.

"Мы продолжим использовать формат онлайн во всех наших проектах, в которых это допустимо", - сказал Красноруцкий на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020".

По его словам, пандемия заставила организацию искать новые подходы и чаще использовать онлайн-формат. "Где-то мы перегибаем, перегружаем онлайном, он уже где-то приелся. Но если посмотреть с другой стороны, благодаря той же самой "Студвесне оnline" мы смогли раскрыть очень много талантливых молодых людей, которые по каким-то причинам либо не попадали на свои региональные этапы, либо не пробивались на федеральный финал, а благодаря онлайну смогли себя проявить, показать", - добавил Красноруцкий.

Свой молодежный форум в СКФО

Он также считает, что на Северном Кавказе нужно организовать Всероссийский форум по развитию молодежного туризма. "На Северном Кавказе должен появиться свой молодежный форум, который был бы профильным и нацелен именно на развитие молодежного туризма. Есть предложение из форума "Фортанга" сделать Всероссийский молодежный форум, посвященный развитию и популяризации молодежного туризма", - сказал Красноруцкий на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020".

Он отметил, что тема молодежного туризма набирает обороты. "В прошлом году обсуждали и формировали стратегию развития туризма в РФ, внесли формулировку "молодежный туризм". <…> Сейчас формируем планы, как у нас будет развиваться это направление", - добавил председатель РСМ.

Фестиваль "Фортанга" проводится в Чечне с 2018 года. Первый фестиваль был проведен в селе Ачхой-Мартан при поддержке администрации района, тогда в фестивале приняли участие представители около 30 регионов РФ. В 2019 году форум перенесли в село Самашко, где уже создана вся необходимая инфраструктура для проведения мероприятия такого формата.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.

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