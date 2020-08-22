Очки Махатмы Ганди продали в Великобритании за $340 тыс.

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Очки, принадлежавшие Махатме Ганди (1869-1948), "отцу-основателю" современной Индии, борцу против британского колониального владычества, идеологу философии ненасилия, ушли в Великобритании с молотка за £260 тыс. ($340 тыс.). Как сообщил в субботу телеканал Sky News , раритет был реализован во время торгов, устроенных 21 августа аукционным домом East Bristol Auctions.

Последнему владельцу очки достались от дяди, который работал в Южной Африке с 1910 по 1930 годы, застав то время, когда там находился один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии. Примечательно, что продавец, судя по всему, не имел представления о том, насколько ценной вещью он владел - очки он положил в конверт и просто оставил их в почтовом ящике аукционного дома с запиской, которая гласила: "Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне".

"Возможно, это самые известные очки, которые у нас когда-либо были и самая ценная историческая вещь, которая когда-либо была у нас", - прокомментировал результаты торгов один из представителей аукционного дома Эндрю Стоув. "Когда я рассказал владельцу, что мы считаем, что они стоят £15 тыс. (около $20 тыс.), мне показалось, что он чуть не упал со стула", - добавил аукционист. В итоге сумма изначальной оценки была превышена более чем в 17 раз.

До того, как включиться в борьбу за независимость Индии, Ганди получил юридическое образование в Великобритании, а затем работал адвокатом в Южной Африке. В 2015 году в британской столице на площади перед зданием парламента был торжественно открыт памятник Ганди. Он занял место рядом с памятником лидеру движения борьбы с режимом апартеида в ЮАР Нельсону Манделе (1918-2013), который был приверженцем разработанной Ганди тактики гражданского неповиновения, а также со статуей британского премьера Уинстона Черчилля (1874-1965).