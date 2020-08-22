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Кузнецова сообщила, что вывезенных из Сирии детей передадут родственникам 23 августа

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России отметила, что дети оказались здоровы, тесты на COVID-19 у всех отрицательные

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Доставленных в РФ из Сирии российских детей передадут родственникам в воскресенье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Нам удалось договориться, чтобы детей, которых мы на днях привезли из Дамаска, отдали родственникам уже завтра! Сначала была договоренность о необходимых 14 сутках карантина, которые дети должны провести в санатории. Но дети оказались здоровы и тесты на COVID-19 у всех отрицательные, поэтому врачи разрешили им ехать домой раньше!", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

В ночь на 18 августа самолет Минобороны РФ доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. По словам Кузнецовой, они отправятся под опеку родственников в восемь регионов РФ, среди этих субъектов она назвала Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

Теги
СирияРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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