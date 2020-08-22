Триколор в 1 тыс. кв. м развернули у Музея Победы в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Триколор в 1 тыс. кв. м развернули около стен Музея Победы в Москве в честь Дня Государственного флага России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе музея.

"Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. Торжественная церемония прошла под Гимн России, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы.

"С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен Музея Победы. В 2020 году в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции триколор, созданный из тысяч фотографий жителей России, 12 июня был развернут в онлайн-формате - на портале Культура.рф и на сайте Музея Победы", - подчеркнули в музее.

Российский триколор получил статус национального флага 29 лет назад. Соответствующее постановление власти РСФСР приняли 22 августа 1991 года. День Государственного флага России был установлен в 1994 году.