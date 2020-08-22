Болгария отмечает 143-ю годовщину Шипкинской эпопеи

ШИПКА /Болгария/, 22 августа. /ТАСС/.Торжества, посвященные 143-й годовщине боев на вершине Шипка в горах Стара Планина, проходят в Болгарии. Официальные мероприятия, которые традиционно организовывает областная администрация Габрово, отменили, однако, как сообщает корреспондент ТАСС, праздник все равно состоялся. К памятнику Свободы в субботу по лестнице из 890 ступеней поднялись тысячи людей во главе с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"143 года Болгария смотрит на Шипку, склонив голову. И сегодня тысячи людей поднялись на эту вершину, чтобы доказать, что достоинство стоит выше страха и запретов. Родина воскресла на карте Европы благодаря победе России над Османской империей. Но именно здесь в августовский зной 1877 года наши ополченцы доказали, что наш народ заслуживает свободы, - сказал Радев, выступая на Шипке. - Наши ополченцы не прятались за спиной могучей армии Царя Освободителя (речь об императоре Александре II - прим. ТАСС) в ожидании того, что она принесет им свободу. По этим скалам и этим ущельям они воевали и умирали, отдавая свою жизнь, но не предавая. Воюя и умирая, чтобы доказать, что наш народ достоин свободы, и оплачивая ее своей жизнью".

Президент подчеркнул, что "ополченцы воскресили Отечество", а их нынешние потомки "должны продолжить борьбу за свободную и справедливую Болгарию".

"Чествование на Шипке - вековая традиция. Каждый болгарский гражданин имеет право выразить свою свободную волю и отметить этот праздник", - указал Радев, отвечая на вопросы журналистов. Он выразил недоумение в связи с тем, что официальные мероприятия на легендарной вершине были отменены, тогда как разнообразные многочисленные партийные форумы проводятся без ограничений.

Представители общественных организаций и простые граждане возложили к памятнику Свободы на Шипке десятки венков и цветов. Активисты клуба "Традиция" из разных городов страны пришли отдать дань памяти погибшим за свободу Болгарии в мундирах ополченцев Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

О Шипкинской эпопее

Шипкинская эпопея - оборона Шипкинского перевала отрядом русских солдат и болгарских ополченцев под командованием генерала Николая Столетова, стала одним из наиболее ярких и решающих сражений Русско-турецкой войны. Бои на Шипке между защитниками перевала и турецкой армией продолжались с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю).

В отряде генерала Столетова было 6 тыс. русских солдат и 7,5 тыс. болгарских ополченцев, а противостояли ему войска Сулеймана-паши общей численностью 37 тыс. человек. Однако защитники Шипки отбили все атаки турецкой армии и удержали стратегически важную позицию.

В боях на Шипке погибли около 11 тыс. человек, в память о них 86 лет назад был торжественно открыт памятник Свободы, к которому ведут 890 ступеней. Над центральным входом в музей установлен бронзовый лев - символ болгарской государственности.