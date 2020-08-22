Сколько россиян готовы вакцинироваться? Главное о коронавирусе за 22 августа

Россия
- Всего зафиксировано 951 897 случаев заражения, из них новых — 4 921. За сутки умер 121 человек, за весь период — 16 130.
- ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса.
- РАНХиГС, ВШЭ, РУДН и Финансовый университет начнут новый учебный год в очном формате. В вузах вводится "масочный режим", на входе у студентов планируется измерять температуру.
- Филиал МГУ в Армении начнет учебный год в режиме онлайн. Преподаватели не могут добраться из Москвы в Ереван, поскольку регулярное авиасообщение не восстановлено.
- На Урале выявили грубые нарушения в детском приюте, где коронавирусом заразились 20 детей. Работу учреждения приостановили.
Москва
- Всего зафиксировано 256 513 случаев заражения, из них новых — 687 (данные Оперштаба Москвы).
- Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей за штуку с 24 августа.
Мир
- Всего зафиксировано немногим менее 23 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Глава Всемирной продовольственной программы считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов". На осуществление гуманитарной деятельности организации необходимы почти $5 млрд в ближайшие полгода.
- Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции в стране.
- Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой.
- Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию.