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Пандемия COVID-19

Сколько россиян готовы вакцинироваться? Главное о коронавирусе за 22 августа

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 951 897 случаев заражения, из них новых — 4 921. За сутки умер 121 человек, за весь период — 16 130.
  • ВЦИОМ: более 40% жителей России уже готовы сделать прививку от коронавируса.
  • РАНХиГС, ВШЭ, РУДН и Финансовый университет начнут новый учебный год в очном формате. В вузах вводится "масочный режим", на входе у студентов планируется измерять температуру.
  • Филиал МГУ в Армении начнет учебный год в режиме онлайн. Преподаватели не могут добраться из Москвы в Ереван, поскольку регулярное авиасообщение не восстановлено.
  • На Урале выявили грубые нарушения в детском приюте, где коронавирусом заразились 20 детей. Работу учреждения приостановили. 

Москва

  • Всего зафиксировано 256 513 случаев заражения, из них новых — 687 (данные Оперштаба Москвы).
  • Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей за штуку с 24 августа.

Мир

  • Всего зафиксировано немногим менее 23 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Глава Всемирной продовольственной программы считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов". На осуществление гуманитарной деятельности организации необходимы почти $5 млрд в ближайшие полгода.
  • Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 878, что стало рекордным показателем с начала распространения инфекции в стране.
  • Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой.
  • Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию.
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Пандемия COVID-19
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