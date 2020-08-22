Несколько проектов Российского союза молодежи отменили из-за ситуации в Белоруссии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) и Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) из-за ситуации в республике отменили несколько совместных мероприятий, в том числе работу лагеря "Бе-La-Русь" и запуск поезда Победы из Бреста во Владивосток. Об этом сообщил в субботу председатель РСМ Павел Красноруцкий.

"К сожалению, из-за ситуации, которая сейчас происходит в республике Беларусь, у нас слетело несколько мероприятий совместных. Это наш традиционный лагерь "Бе-La-Русь" на стыке трех государств", пострадали наши проекты, связанные с Годом памяти и славы", - сказал Красноруцкий в субботу на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020".