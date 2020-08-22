Мэр Ярославля заявил, что в городе есть временное жилье для пострадавших при взрыве газа

"У нас есть такая возможность, есть необходимые площади на территории города: где-то это комнаты, где-то квартиры. <...> У нас все есть с запасом, сейчас номерной фонд превышает потребности жителей, которые обращаются", - сказал Волков.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миронов поручил мэрии Ярославля проработать вопрос о предоставлении жилых помещений пострадавшим жителям за счет маневренного фонда на время выполнения ремонтно-восстановительных работ. Мэр Ярославля в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что сейчас в пункте временного размещения на базе гостиничного фонда города находятся более 40 человек, в том числе восемь детей, с вечера пятницы их число выросло, потому что после взрыва в доме людей разместили знакомые и родственники, а утром пострадавшие обратились за помощью к властям. По его словам, люди обращаются за восстановлением документов для выходя на работу в понедельник, например, паспорта и водительских прав, по вопросам сбора детей в школу 1 сентября. "Все службы работают в круглосуточном режиме, можно получить любые справки. <...> Всем школьникам поможем собраться в школу, никого не оставим без рюкзаков, письменных принадлежностей, кроссовок, если это будет нужно для спортивных занятий", - сказал Волков.

Он добавил, что к вечеру понедельника ожидается заключение экспертов о пригодности к проживанию дома, в котором взорвался газ. "Мы ждем заключения экспертизы, которая будет у нас готова, предварительно, вечером в понедельник. После этого мы будем понимать, имеем ли право заселить два подъезда - первый и третий, потому что второй не обсуждается, там произошли обрушения", - сказал собеседник агентства.