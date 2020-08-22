Bild: посадка борта с Навальным специально была заявлена в другом аэропорту Германии

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Посадка самолета, на котором в Берлин был доставлен российский блогер Алексей Навальный, по соображениям безопасности была заявлена в другом аэропорту германской столицы - Шёнефельде. Об этом сообщила в субботу газета Bild.

Изначально, согласно данным портала Flightradar, спецборт должен был приземлиться в Шёнефельде, но самолет сел в итоге в военной части другого аэропорта - Тегель. По данным источников Bild, это была "сознательная маскировочная тактика" с целью дезинформации, которая была запущена по соображениям безопасности.

Самолет с блогером прибыл из Омска в 08:46 (09:46 мск) в Тегель. Навальный был доставлен в клинику "Шарите". Как сообщили в больнице, врачи сейчас проводят диагностику его состояния.

Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.