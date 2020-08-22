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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

Жители поврежденного взрывом газа дома в Ярославле получат выплаты на первоочередные нужды

Жители также подали 63 заявки на обеспечение одеждой

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Жители особо пострадавших квартир панельного дома, частично обрушившегося после взрыва газа в Ярославле, подали 24 заявления для выплат на первоочередные нужды. Еще 63 заявки поданы на обеспечение одеждой, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Ярославской области.

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"Сформированы заявления на выплату на первоочередные нужды из числа особо пострадавших квартир - всего 24 заявления из 34 претендентов, с остальными устанавливается контакт. Приняты 63 заявки на обеспечение вещевой помощью, также из числа особо пострадавших квартир. Сформирована и отправлена в департамент здравоохранения Ярославской области заявка на обеспечение необходимыми медикаментами 21 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, число людей из пострадавшего дома в пункте временного размещения в гостинице "Которосль" выросло с 47 до 72, в их числе 20 детей. Им организовано трехразовое питание, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Теги
РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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