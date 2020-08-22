Адвокат россиянки Осиповой не исключает ее скорейшего возвращения из США

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Адвокат россиянки Богданы Осиповой, обвиненной американским правосудием в похищении собственных детей и в течение трех лет находящейся в заключении, не исключает ее возвращения на родину в ближайшее время.

"Не исключено, что она сможет покинуть страну [Соединенные Штаты], как только будет вынесен повторный приговор", - сказал в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС Джошуа Лоутер, который представляет интересы Богданы Осиповой в федеральном суде США. Накануне апелляционный суд США снял с россиянки обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть ее приговора и тюремного срока.

"Апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение по международному делу, связанному с обвинением родителя в похищении собственного ребенка, как того требуют юридические процедуры. Однако на сегодняшний день Богдана уже отбыла срок, превышающий максимальное наказание по данному обвинению, а поэтому она будет освобождена "своевременно". В настоящее время, пока мы ожидаем пересмотра приговора, я как раз работаю над ее освобождением", - подчеркнул адвокат.

Лоутер подтвердил, что против Осиповой в семейном суде штата Канзас имеется еще один иск, поданный несколько лет назад ее бывшим мужем Брайаном Мобли, и связанный с тем, что она не привезла их общих детей из России в США. "Сейчас я работаю с другим адвокатом, чтобы решить и эту проблему", - заверил собеседник агентства.

В ожидании нового приговора

Согласно решению апелляционного суда десятого округа, расположенного в Денвере (штат Колорадо), с Богданы Осиповой сняты все обвинения в вымогательстве и требования о погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга. В решении суда также говорится, что дело Осиповой направляется в суд города Уичито (штат Канзас) "для вынесения нового приговора" с учетом снятых обвинений.

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова в настоящее время находится в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.

Со своей стороны россиянка указывала на то, что у нее целый ряд хронических заболеваний, а в тюрьме Данбери выявили многочисленные случаи инфицирования коронавирусом. В апреле посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту с требованием не допустить заражения Осиповой коронавирусом.

О деле многодетной матери

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на вывоз за границу не дал вплоть до их совершеннолетия. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой от первого брака, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.