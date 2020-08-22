День флага России отметили во всех субъектах Южного федерального округа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня Государственного флага России прошли в субботу во всех субъектах Южного федерального округа. Из-за действующих ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией мероприятия не носили массового характера, были отменены традиционные праздничные митинги, сообщают корреспонденты ТАСС.

Символ России

Представители Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри на высоте 1234 метра над уровнем моря, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, которое входит в структуру Совета министров республики.

"Эта традиция возникла 6 лет назад, и я надеюсь, что она будет продолжаться и далее. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие флага над полуостровом - это, прежде всего, проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом. Это один из главных символов единой, независимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость", - приводятся в сообщении слова главы МЧС республики Сергея Шахова.

С Днем российского флага поздравил жителей республики глава Крыма Сергей Аксенов. "Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической родиной. В 2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане выступили против государственного переворота в Киеве", - говорится в тексте поздравления.

Традиционная акция, в том числе на дне Черного моря

Триколор в День флага был развернут и на дне Черного моря в Анапе, сообщила пресс-служба администрации города. "В День Государственного флага в Анапе развернули триколор на дне Черного моря. Флаг размером один на 0,7 метра был развернут в акватории Малой бухты представителями Молодежного совета при главе города-курорта и дайверами клуба подводного плавания "Аква Глобус", - добавили в пресс-службе.

На набережной в Ялте юнармейцы, кадеты, а также воспитанники детского морского центра развернули 20-метровый флаг России. В акватории ялтинского порта чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко совершил прыжок с российским триколором с 27-метровой вышки.

В Севастополе над Константиновской артиллерийской батареей, построенной в XIX веке, был также торжественно поднят огромный российский флаг. "Символично, что этот День флага мы отмечаем именно на Константиновской батарее, которая является штаб-квартирой Русского географического общества, и мы отмечаем его 175-летие. Константиновская батарея была восстановлена из руин и превращена в музейный комплекс благодаря президенту РГО, министру обороны России Сергею Кожугетовичу Шойгу", - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На противоположной стороне Севастопольской бухты, на главной в городе площади Нахимова, молодежь также развернула российский флаг - это традиционная акция для города.

В цветах триколора

Торжественные церемонии поднятия триколора прошли на главных площадях в Краснодаре и Сочи, в них приняли участие казаки почетного караула Кубанского казачьего войска и воспитанники военно-патриотического клуба "Патриоты России". В Сочи состоялся автомобильный флешмоб, посвященный празднику. 30 автомобилей с флагами проехались по центральным улицам курорта.

Праздничные мероприятия прошли и в Симферополе, где в центре города раздали более 2 тыс. ленточек цвета российского триколора. Также в течение дня волонтеры вручали их жителям и гостям Сочи. Ленточки раздавали и на набережной Дона в Ростове-на-Дону.

В цвета триколора вечером будут подсвечены здание правительства города-героя Севастополя и Дворец детского и юношеского творчества. В белом, синем и красном цветах будет играть новый, открытый в этом году, фонтан на площади Ушакова.

В Сочи после заката здание гостиницы "Жемчужина" и телебашня курорта также окрасятся в цвета российского триколора.

О празднике

22 августа в России отмечается День Государственного флага России. Праздник установлен на основании Указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".