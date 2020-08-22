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День флага России отметили во всех субъектах Южного федерального округа

Триколор развернули на дне Черного моря в Анапе, в Сочи прошел автомобильный флешмоб

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня Государственного флага России прошли в субботу во всех субъектах Южного федерального округа. Из-за действующих ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией мероприятия не носили массового характера, были отменены традиционные праздничные митинги, сообщают корреспонденты ТАСС.

Символ России

Представители Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили флаг Российской Федерации на вершине горы Ай-Петри на высоте 1234 метра над уровнем моря, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, которое входит в структуру Совета министров республики.

"Эта традиция возникла 6 лет назад, и я надеюсь, что она будет продолжаться и далее. В акции ежегодно принимает участие все больше людей, потому что поднятие флага над полуостровом - это, прежде всего, проявление гордости крымчан, которые теперь живут под этим флагом. Это один из главных символов единой, независимой и сильной России. Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость", - приводятся в сообщении слова главы МЧС республики Сергея Шахова.

С Днем российского флага поздравил жителей республики глава Крыма Сергей Аксенов. "Для крымчан сегодняшний день имеет особое значение. Мы отмечали его в годы украинской аннексии полуострова, потому что российский триколор всегда был для нас символом нашей свободы и надежды на воссоединение с исторической родиной. В 2014 году он стал флагом нашего выбора, флагом Крымской весны, под которым крымчане выступили против государственного переворота в Киеве", - говорится в тексте поздравления.

Традиционная акция, в том числе на дне Черного моря

Триколор в День флага был развернут и на дне Черного моря в Анапе, сообщила пресс-служба администрации города. "В День Государственного флага в Анапе развернули триколор на дне Черного моря. Флаг размером один на 0,7 метра был развернут в акватории Малой бухты представителями Молодежного совета при главе города-курорта и дайверами клуба подводного плавания "Аква Глобус", - добавили в пресс-службе.

На набережной в Ялте юнармейцы, кадеты, а также воспитанники детского морского центра развернули 20-метровый флаг России. В акватории ялтинского порта чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко совершил прыжок с российским триколором с 27-метровой вышки.

В Севастополе над Константиновской артиллерийской батареей, построенной в XIX веке, был также торжественно поднят огромный российский флаг. "Символично, что этот День флага мы отмечаем именно на Константиновской батарее, которая является штаб-квартирой Русского географического общества, и мы отмечаем его 175-летие. Константиновская батарея была восстановлена из руин и превращена в музейный комплекс благодаря президенту РГО, министру обороны России Сергею Кожугетовичу Шойгу", - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

На противоположной стороне Севастопольской бухты, на главной в городе площади Нахимова, молодежь также развернула российский флаг - это традиционная акция для города.

В цветах триколора

Торжественные церемонии поднятия триколора прошли на главных площадях в Краснодаре и Сочи, в них приняли участие казаки почетного караула Кубанского казачьего войска и воспитанники военно-патриотического клуба "Патриоты России". В Сочи состоялся автомобильный флешмоб, посвященный празднику. 30 автомобилей с флагами проехались по центральным улицам курорта.

Праздничные мероприятия прошли и в Симферополе, где в центре города раздали более 2 тыс. ленточек цвета российского триколора. Также в течение дня волонтеры вручали их жителям и гостям Сочи. Ленточки раздавали и на набережной Дона в Ростове-на-Дону.

В цвета триколора вечером будут подсвечены здание правительства города-героя Севастополя и Дворец детского и юношеского творчества. В белом, синем и красном цветах будет играть новый, открытый в этом году, фонтан на площади Ушакова.

В Сочи после заката здание гостиницы "Жемчужина" и телебашня курорта также окрасятся в цвета российского триколора.

О празднике

22 августа в России отмечается День Государственного флага России. Праздник установлен на основании Указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКраснодарский крайКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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