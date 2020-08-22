В берлинской клинике сообщили, когда ожидать заявление врачей по состоянию Навального

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Заявление врачей, лечащих Алексея Навального в берлинской клинике Charite, скорее всего, будет сделано не раньше понедельника, 24 августа. Об этом заявила в субботу представитель больницы.

"До понедельника не стоит рассчитывать на официальное заявление о состоянии здоровья Навального", - приводит ее слова телеканал N-TV.

Ранее Charite подтверждала, что Навальный был принят на лечение. "Сейчас проводится широкая медицинская диагностика", - отметили там. Как сообщили в клинике, "после исследований и по договоренности с семьей лечащие врачи сделают заявление о заболевании и дальнейших мерах по лечению", как только будет соответствующая информация о состоянии пациента.

Как сообщил ранее корреспондент ТАСС, Навальный около 10:30 (11:30 мск) в субботу был доставлен в Charite.

Самолет из Омска прибыл в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.