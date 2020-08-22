Заболеваемость коронавирусом в США остается на уровне ниже 50 тыс. на протяжении недели

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Суточное число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США остается на уровне ниже 50 тыс. на протяжении недели. Соответствующие данные приводятся в субботу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, в минувшую пятницу на всей территории США были зафиксированы 48 693 новых случая заражения. Таким образом, уже на протяжении недели данные по этому показателю не превышают 50 тыс.

В последний раз такая картина наблюдалась в США 30 июня, после чего в стране наблюдался рост заболеваемости преимущественно в южных и западных американских штатах. В июле на всей территории США среднее суточное число новых случаев заражения коронавирусом колебалось между 60 тыс. и 70 тыс., а в середине месяца достигало 77 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 5,63 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 175 558 человек, в том числе более 33 тыс. - в штате Нью-Йорк, 15,9 тыс. - в Нью-Джерси, 11,9 тыс. - в Калифорнии, 11,4 тыс. - в Техасе и 10,2 тыс. - во Флориде.