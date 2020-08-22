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Авиакомпания "Армения" совершила вывозной рейс из Еревана в Минводы

В Россию вернулся 201 человек

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Армения" доставила в субботу из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край) жителей России, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Рейс авиакомпании "Армения" прибыл в субботу в 18:24 мск", - сказали в аэропорту.

На странице в Instagram посольства РФ в Ереване сообщается, что 22 августа авиакомпания "Армения" осуществила специальные чартерные рейсы по маршруту Ереван - Москва и Ереван - Минеральные Воды. С их помощью домой смог вернуться еще 201 человек.

Отмечается, что в общей сложности из Армении вывезен 5 321 человек.

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АрменияРоссияСКФОСтавропольский крайПандемия COVID-19Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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