Авиакомпания "Армения" совершила вывозной рейс из Еревана в Минводы

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Армения" доставила в субботу из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край) жителей России, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Рейс авиакомпании "Армения" прибыл в субботу в 18:24 мск", - сказали в аэропорту.

На странице в Instagram посольства РФ в Ереване сообщается, что 22 августа авиакомпания "Армения" осуществила специальные чартерные рейсы по маршруту Ереван - Москва и Ереван - Минеральные Воды. С их помощью домой смог вернуться еще 201 человек.

Отмечается, что в общей сложности из Армении вывезен 5 321 человек.