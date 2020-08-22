Бой на северном фасе Курской дуги воссоздали более 150 реконструкторов из регионов России

"Сражение воссоздавали 150 реконструкторов с помощью 18 единиц техники, в том числе танков Т-34, Т-70, Pz-III, Pz.38(t), бронетранспортеров и артиллерии", - говорится в сообщении.

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 150 участников военно-исторических клубов из регионов России в субботу в годовщину победы советских войск в Курской битве впервые воссоздали бой на северном фасе Курской дуги. В реконструкции задействовали танки, бронетранспортеры, "Катюши", сообщила на своих страницах в соцсетях пресс-служба администрации региона.

В ходе военно-исторического фестиваля его участники из 10 регионов России смоделировали один день июля 1943 года, когда в Курской области проходило одно из ключевых сражений войны. В обстановку сражений за высоту 269 зрителей погрузили детально воссозданная военная форма участников, имитация взрывов и стрельбы из орудий.

Как отметили в администрации региона, в честь 77-летия со дня победы Красной Армии в Курской битве в Поныровском районе, где в первые дни битвы проходили ожесточенные сражения, открыли 28 мемориальных стел - по числу существующих в области районов. Каждая из стел, установленных на территории мемориального комплекса "Героям Северного фаса Курской дуги", посвящена памяти неизвестных солдат, погибших на Курской дуге.

В Курской битве (5 июля - 23 августа 1943 года) были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.