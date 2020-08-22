В Ярославле завершили обследование с помощью комплекса "Струна" дома, где взорвался газ

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" завершили обследование десятиэтажного дома в Ярославле, где после взрыва обрушились перекрытия одного из подъездов. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба правительства Ярославской области.

"В настоящее время на месте происшествия закончены работы по обследованию с применением диагностического комплекса "Струна", по результатам которых будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания. Расчищены завалы перед домом, вывезено 75 кубов строительного мусора", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники полиции и Росгвардии охраняют и патрулируют место происшествия.

Комплекс "Струна", разработанный специалистами ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ночью был доставлен в Ярославль, утром с его помощью началось обследование поврежденного взрывом дома. Детальная оценка состояния здания и рекомендации о возможности его эксплуатации будут даны после полной обработки результатов обследования.