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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле

В Ярославле завершили обследование с помощью комплекса "Струна" дома, где взорвался газ

С места происшествия вывезли 75 кубов строительного мусора

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна" завершили обследование десятиэтажного дома в Ярославле, где после взрыва обрушились перекрытия одного из подъездов. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба правительства Ярославской области.

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"В настоящее время на месте происшествия закончены работы по обследованию с применением диагностического комплекса "Струна", по результатам которых будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания. Расчищены завалы перед домом, вывезено 75 кубов строительного мусора", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники полиции и Росгвардии охраняют и патрулируют место происшествия.

Комплекс "Струна", разработанный специалистами ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, ночью был доставлен в Ярославль, утром с его помощью началось обследование поврежденного взрывом дома. Детальная оценка состояния здания и рекомендации о возможности его эксплуатации будут даны после полной обработки результатов обследования.

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РоссияЯрославская областьВзрыв газа в жилом доме в Ярославле
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