Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

"В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней", - сказал Кириенко, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Он добавил, что до пандемии коронавируса в мире, и в стране к российской медицине было скептическое отношение. "Была господствующая точка зрения в мире, и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" "В Европе медицина, в Америке медицина". Пришел вызов (пандемия нового коронавируса - прим. ТАСС), и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше - вопрос, что является критерием оценки - для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты", - подчеркнул он.

Он добавил, что во время пандемии страна показала морально-нравственный пример, обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.

Коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Смена "Служение Отечеству" началась 19 августа и продлится до 25 августа. На смене собралось 300 мастер-участников, которые присутствуют на площадке и 900 цифровых аватаров, которые работают на форуме дистанционно. В смене участвуют сотрудники МВД, ФСО, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета.