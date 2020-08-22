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Пандемия COVID-19

Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 800 237 человек
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© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 22 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 23 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 026 230, умерли 800 237 человек, выздоровели 14 774 304. Больше всего случаев заражения (5 645 697) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.

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