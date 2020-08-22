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В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

В Якутии и Магаданской области температура опустится до минус 7 градусов
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, заморозки до 2 градусов придут в Оренбургскую область. "Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках", - добавил метеоролог.

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РоссияЯкутияМагаданская область
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