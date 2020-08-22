AP: суд предписал Трампу компенсировать бывшей порноактрисе расходы на адвоката

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Суд в США предписал президенту США Дональду Трампу оплатить расходы на адвоката бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд, также известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР).

По его информации, Высший суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ранее признал недействительным соглашение, обязывающее Клиффорд в обмен на $130 тыс. хранить в тайне информацию о предполагаемой интимной связи с нынешним президентом. Соответствующий иск экс-порноактриса подала в 2018 году, настаивая на том, что под документом отсутствовала подпись Трампа. Таким образом, она была признана победившей стороной по этому делу.

Кроме того, суд отверг апелляцию адвокатов Трампа касательно того, что хозяин Белого дома якобы не являлся участником этой сделки. Суд решил, что множественные свидетельства говорят об обратном. В соответствии с этим он предписал президенту США покрыть расходы истца на адвокатов. По сведениям АП, они составляют $44 100.

В 2018 году суд в США отверг другой иск, поданный Клиффорд против Трампа по обвинению в клевете и распространении порочащих ее сведений. Он касался высказываний Трампа в Twitter: американский президент назвал "абсолютным мошенничеством" ее утверждения о вступлении с ним во внебрачную связь за 10 лет до этого. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла представить достаточно доказательств того, что Трамп своей фразой в Twitter нарушил законы о клевете и хотел опорочить Клиффорд. Кроме того суд постановил, что утверждения Трампа защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.