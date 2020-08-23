ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией

ЖЕНЕВА, 23 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в субботу на сайте ВОЗ.

"Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна", - отмечается в документе.

Что касается детей в возрасте 6-11 лет, то необходимость ношения маски зависит от ряда обстоятельств, в частности от "способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить маску", а также от "потенциального влияния ношения маски на обучение и психосоциальное развитие", говорится в бюллетене. Должны быть учтены такие факторы, как наличие или отсутствие широкомасштабной передачи вируса в месте проживания ребенка, а также возможность осуществления соответствующего надзора и инструктирования детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

От детей пяти лет и младше "не нужно требовать носить маску", указывают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Детям других возрастов не нужно носить маску во время занятий спортом и физических упражнений, таких как бег, прыжки или игры на площадке. Вместе с тем при проведении подобных мероприятий рекомендуется обеспечивать соблюдение санитарных мер. В частности, расстояние между детьми должно составлять не менее метра, число детей, играющих вместе, следует ограничивать. Требуется также обеспечить детям возможность для мытья рук и всячески его поощрять.