В конкурсе "Миссис Россия 2020" победила жительница Нижегородской области Дарья Иванова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Многодетная мать Дарья Иванова из Нижегородской области стала победительницей конкурса "Миссис Россия 2020". Об этом было объявлено на церемонии финала конкурса, которая прошла накануне вечером в московском концертном зале "Астория", передает корреспондент ТАСС.

"Я буду стремиться продвигать ценности этого замечательного конкурса: материнство и добро", - сказала Иванова, получая награду.

Титул "Миссис Россия Globe" завоевала руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Обладательница этого титула будет представлять Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Победительницей в номинации Гран-При "Миссис Россия 2020" стала Александра Черная из Подмосковья, девушка занимается производством собственного бренда одежды с подогревом.

Первой вице-миссис Россия была названа Татьяна Полонникова (Новороссийск). В номинации вторая вице-миссис Россия победила Мария Копылова (Анапа). Титул третьей вице-миссис Россия достался Юлии Пышкиной (Великий Новгород). Четвертой вице-миссис Россия стала Маргарита Фомина (Ставрополь).

Отдельно были отмечены участницы из Москвы. Так, административный директор финансовой компании Елена Опланчук стала "Миссис Москва". А Гран-При "Миссис Москва 2020" завоевала руководитель сети салонов красоты Лариса Чудакова.

Другие номинации

Также были вручены награды в номинациях "Миссис очарование", "Миссис стиль", "Миссис зрительских симпатий", "Мама года", "Миссис фото", "Королева Сибири" и других. В финале конкурса "Миссис Россия 2020" выступили 35 участниц. По словам ведущих, на 35 конкурсанток приходится 48 детей в возрасте от семи месяцев до 30 лет.

Среди членов жюри конкурса - президент фонда "Планет женщин" Алла Маркина, певец Владимир Маркин, кинорежиссер Александр Сюткин, модель Юлия Школенко, актер Александр Ряполов, актер Евгений Воскресенский, победительница конкурса "Миссис земного шара 2020" Ксения Кривко. "Этот конкурс необходим для того, чтобы сегодня все порадовались, эмоционально возвысились и все мы объединили свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете", - сказала Маркина.

Организатором проекта выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". Конкурс "Миссис Россия" проводится с 2000 года, его победительницами в разное время становились Ольга Шестакова, Евгения Акуленок, Евгения Кондратьева, Наталья Алексенцева, Алиса Крылова, Анна Городжая, Кристина Беленькая.

Кроме короны, победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров смотра. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.