Авиалесоохрана потушила в регионах РФ 44 лесных пожара на площади более 5,5 тыс. га

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Авиалесоохраны за сутки потушили в регионах РФ 44 лесных пожара на площади 5 522 га. Продолжается тушение еще 91 возгорания, сообщила в воскресенье пресс-служба учреждения.

"За прошедшие сутки 22 августа в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 5 522 га. На 00:00 (мск) 23 августа на территории Российской Федерации действовал 91 лесной пожар на площади 56 194 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Красноярском крае на землях лесного фонда ведется работа по ликвидации 38 пожаров на площади более 46 тыс. га, в Иркутской области действуют 34 лесных пожара на площади более 8 тыс. га. Общая площадь трех пожаров на Камчатке составляет 1 427 га, в Якутии действуют 13 пожаров на площади 209 га.

На тушении задействовано 2 403 человека, 394 единицы техники. Мониторинг ситуации ведут 60 воздушных судов, еще 16 заняты в ликвидации возгораний.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС действует в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Красноярского края, в трех районах Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 52 субъектах.