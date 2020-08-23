{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с природными пожарами в России

Авиалесоохрана потушила в регионах РФ 44 лесных пожара на площади более 5,5 тыс. га

Специалисты продолжают тушить еще 91 возгорание

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Авиалесоохраны за сутки потушили в регионах РФ 44 лесных пожара на площади 5 522 га. Продолжается тушение еще 91 возгорания, сообщила в воскресенье пресс-служба учреждения.

"За прошедшие сутки 22 августа в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 5 522 га. На 00:00 (мск) 23 августа на территории Российской Федерации действовал 91 лесной пожар на площади 56 194 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Красноярском крае на землях лесного фонда ведется работа по ликвидации 38 пожаров на площади более 46 тыс. га, в Иркутской области действуют 34 лесных пожара на площади более 8 тыс. га. Общая площадь трех пожаров на Камчатке составляет 1 427 га, в Якутии действуют 13 пожаров на площади 209 га.

На тушении задействовано 2 403 человека, 394 единицы техники. Мониторинг ситуации ведут 60 воздушных судов, еще 16 заняты в ликвидации возгораний.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС действует в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Красноярского края, в трех районах Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 52 субъектах.

Теги
РоссияБорьба с природными пожарами в России
В конкурсе "Миссис Россия 2020" победила жительница Нижегородской области Дарья Иванова
Титул "Миссис Россия Globe" получила Екатерина Цветкова из Челябинска, она представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае
Читать полностью