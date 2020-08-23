Власти Камчатки выплатили 70 млн рублей школьникам, которым полагалось питание в школах

ТАСС, 23 августа. Власти Камчатского края выплатили около 70 млн рублей компенсаций школьникам из льготных категорий, которым во второй половине прошлого учебного года полагалось бесплатное питание в образовательных организациях. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального правительства.

В 114 школах Камчатки в начальных классах обучаются более 15 тыс. детей, из них около 6 тыс. являются льготниками и получают двухразовое бесплатное горячее питание. После введения карантина по коронавирусу школьники обучались дистанционно, теперь региональные власти компенсировали им отсутствие школьных обедов.

"В период дистанционного образования помимо выплат семьям с детьми мы осуществляли выплаты школьникам из числа льготных категорий как компенсацию за питание. Порядка 8 тысяч человек получили выплаты на общую сумму без малого 70 млн рублей", - сказал врио губернатора Владимир Солодов, слова которого приводятся в сообщении.

Из-за коронавируса на Камчатке не проводилась летняя оздоровительная кампания. Родителям были возмещены расходы за приобретенные ранее путевки в камчатские загородные детские оздоровительные центры. Выплаты почти на 7 млн рублей получили 513 семей.

На единовременную выплату специалистам, которые в этом году были заняты на проведении единого госэкзамена, предусмотрено более 12 млн рублей.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.