В Амурской области из-за ливней остаются подтопленными 13 населенных пунктов

ТАСС, 23 августа. Вода за сутки ушла из трех населенных пунктов Приамурья, подтопленными остаются еще 13. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

"За минувшие сутки освободились от воды два населенных пункта в Серышевском районе, один в Благовещенском. Подтопленными остаются 13 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях. Подтоплено 38 частных жилых домов в городе Белогорске, девять участков автомобильных дорог местного значения в Ромненском, Свободненском, Белогорском районах и городе Белогорске. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет", - говорится в сообщении.

На территории области подтоплено 705 приусадебных участков, 183 из них - в Благовещенске, там продолжает работу пункт временного размещения. Подготовлено еще три пункта временного размещения: в селах Ромны и Пригородное, а также в Белогорске. В них смогут разместиться до 125 человек.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 332 человека и 133 единиц техники, в том числе пять плавсредств.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли сильные дожди. В связи с подтоплением улиц и жилых домов, в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС.