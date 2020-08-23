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В Амурской области из-за ливней остаются подтопленными 13 населенных пунктов

За сутки вода ушла из трех населенных пунктов региона

ТАСС, 23 августа. Вода за сутки ушла из трех населенных пунктов Приамурья, подтопленными остаются еще 13. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

"За минувшие сутки освободились от воды два населенных пункта в Серышевском районе, один в Благовещенском. Подтопленными остаются 13 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях. Подтоплено 38 частных жилых домов в городе Белогорске, девять участков автомобильных дорог местного значения в Ромненском, Свободненском, Белогорском районах и городе Белогорске. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет", - говорится в сообщении.

На территории области подтоплено 705 приусадебных участков, 183 из них - в Благовещенске, там продолжает работу пункт временного размещения. Подготовлено еще три пункта временного размещения: в селах Ромны и Пригородное, а также в Белогорске. В них смогут разместиться до 125 человек.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 332 человека и 133 единиц техники, в том числе пять плавсредств.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли сильные дожди. В связи с подтоплением улиц и жилых домов, в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС.

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