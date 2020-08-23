Удмуртия получила 60 млн рублей на выплаты для временно трудоустроенных жителей республики

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Удмуртия получила 60 млн рублей из федерального бюджета, часть из которых местные власти потратят на организацию временного трудоустройства жителей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Выплаты распространятся на 1,1 тыс. человек, сообщила ТАСС в воскресенье министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

"С сентября начинается реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики. Для этого у нас получены почти 60 млн рублей федеральных средств на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и на организацию общественных работ для граждан, ищущих работу, а также безработных граждан", - сказала Чуракова.

По ее словам, выплаты распространятся более чем на 1,1 тыс. человек. Предусматривается частичное возмещение затрат работодателя на зарплату в размере более 18 тыс. рублей. Это минимальный размер оплаты труда, увеличенный на страховые взносы и уральский коэффициент.

"Период занятости гражданина составит не более 3 месяцев", - уточнила Чуракова.

Как сообщал ТАСС, уровень регистрируемой безработицы на территории Удмуртии с начала апреля вырос более чем в 4 раза - с 7,3 тыс. человек до 29,3 тыс. человек. Ранее глава республики Александр Бречалов заявил, что основной прирост безработных был зарегистрирован в мае, причем большинство людей, потерявших работу, были трудоустроены по так называемым серым схемам.