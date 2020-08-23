Уровень воды в реке Томь в Амурской области поднялся на 7 см за 12 часов

ТАСС, 23 августа. Уровень воды в реке Томь - левом притоке крупнейшей реки бассейна Амура Зее - за 12 часов поднялся на 7 сантиметров, составив 368 см при пойме 300 см, сообщается на сайте города Белогорск.

В субботу в Белогорске решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в дополнение к введенному ранее режиму ЧС "Опасное явление" введен режим ЧС "Неблагоприятное явление" в связи с поднятием Томи выше уровня 350 см.

"Уровень воды в реке Томь продолжает подниматься. По состоянию на восемь утра 23 августа (2:00 мск) он составил 368 см (+7 см за 12 часов)", - говорится в сообщении.

В Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что начался перелив через автодорогу "Белогорск - Бочкаревка", которая соединяет Белогорск и Серышевский район. Во избежание внештатных ситуаций она будет перекрыта Серышевским отделом ГИБДД. Въезжать и выезжать из города можно по объездной дороге.