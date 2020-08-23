Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 3 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 69 239 и достигло 3 044 940. Как сообщает в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших от коронавирусной инфекции увеличилось за 24 часа на 912 и достигло 56 706.

Количество заразившихся в Индии превысило отметку в 3 млн человек всего через 15 дней после того, как страна сообщила о 2 млн случаев заболевания, которые были зафиксированы 7 августа. Уже почти три недели в стране ежедневно регистрируется наибольшее число случаев COVID-19 в мире.

По информации Минздрава, в Индии проходят лечение 707 668 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших выросло за сутки на 57 989 и достигло 2 280 566.

Коэффициент выздоровления в стране достиг к утру воскресенья 74,89% от общего числа заболевших. В субботу он был равен 74,69%. Устойчивый рост этот показатель демонстрирует с 20 июля, когда он составлял 62,61%.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в штатах Махараштра (661 942), Тамилнад (373 410), Андхра-Прадеш (345 216).

На фоне резкого роста количества заражений несколько штатов страны сообщили о новых ограничениях. Штат Харьяна объявил о закрытии всех офисов, торговых центров и магазинов по выходным дням (за исключением аптек и магазинов, продающих товары первой необходимости). Штат Пенджаб объявил о введении ежедневного комендантского часа в темное время суток (с 19:00 до 05:00), гражданам всех 167 городов и поселков штата предписано в выходные дни не выходить из дома без особой необходимости.