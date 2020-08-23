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Пандемия COVID-19

В России под наблюдением из-за коронавируса остается 218,7 тыс. человек

По данным Роспотребнадзора, всего проведено более 34,4 млн тестов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 218 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 218 761 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 34,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 317 тыс. исследований.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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