Минздрав Казахстана приостановил закупки фавипиравира для лечения коронавируса

НУР-СУЛТАН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана приостановило закупки фавипиравира для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в воскресенье.

"Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения Казахстана рассмотрела актуальные вопросы применения препарата "Фавипиравир" в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования", - говорится в сообщении.

Комиссией принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство Казахстана в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания) коронавирусной инфекции. "В этой связи единый дистрибьютор приостанавливает закупки данного препарата до окончания клинических исследований", - пояснили в Минздраве.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Препараты на его основе выпускаются под названиями "Авиган", "Арепливир" или "Фавилавир". В России он продается под названием "Авифавир". Этот препарат в РФ проходит стадию клинических испытаний как средство для борьбы с коронавирусом нового типа.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных карантинных ограничений. Их начали поэтапно смягчать с 17 августа. Однакительные меро на 22-23 августа прежние ограничы вновь вступили в силу. Таким образом в стране намерены сдержать распространение инфекции в нерабочие дни, когда возрастает риск скопления людей. Подобную практику "карантинных выходных" планируют продолжить до стабилизации ситуации.

В Казахстане зарегистрировали 104 543 инфицированных коронавирусом, 91 089 человек выздоровели, 1 510 умерли.