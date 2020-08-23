Госпремию Камчатского края для педагогов поручил разработать глава региона

ТАСС, 22 августа. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному правительству в ближайшее время проработать концепцию Госпремии для педагогов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального правительства.

"Считаю необходимым учредить Государственную премию Камчатского края за личные или коллективные заслуги в разработке и внедрении новых технологий и уникальных проектов, способствующих инновационному развитию образования. Поручаю правительству Камчатского края проработать концепцию в ближайшее время", - сказал врио губернатора, слова которого приводят в сообщении.

На Камчатке поддержка педагогов осуществляется через профессиональные конкурсы, олимпиады и премии. В рамках Государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" на эти цели выделено около 4 млн рублей.

Новый учебный год в Камчатском крае начнется 1 сентября, уроки будут проходить очно. В первый класс в регионе пойдут более 3,8 тыс. детей. Общее количество школьников полуострова превысит 36 тыс. человек.

На подготовку учебных заведений к новому учебному году в общей сложности было выделено 2 млрд рублей, которые были направлены на ремонт и дооснащение учебных заведений.