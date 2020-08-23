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Кризис в Белоруссии

Для участия в "цепи" от Вильнюса до границы Белоруссии зарегистрировались 48 тыс. человек

Протяженность "цепочки" составит около 35 км, в акции намерен принять участие президент Литвы Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Почти 50 тыс. человек зарегистрировались для участия в массовой акции в поддержку протестующих после президентских выборов жителей Белоруссии, в ходе которой участники выстроятся в "живую цепь" от Вильнюса до границы с Белоруссией. Об этом в воскресенье в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщила одна из ее организаторов Габия Милашюте.

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"К участию зарегистрировано 48 тыс. человек. Наверное, таких было бы и больше, но решено остановить регистрацию, чтобы избежать пробок и хаотичного скопления людей", - сказала она.

Акция начнется на Кафедральной площади в центре литовской столицы, оттуда участники выстроятся до посольства Белоруссии, а затем по автомагистрали Вильнюс - Минск растянутся до контрольно-пропускного пункта Медининкай на литовско-белорусской границе. Протяженность "цепочки" составит около 35 км. В акции примет участие президент Литвы Гитанас Науседа, о чем сообщила его пресс-служба.

Теги
БелоруссияЛитваНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
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