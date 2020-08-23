В Крыму выявили более 50 новых случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Крыму за минувшие сутки, составило более 50, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

"За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции. 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - при скрининге населения", - написал Аксенов.

По его данным, всего в республике зарегистрировано 2 009 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми крымскими лабораториями, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 203 человека. Выздоровевших за весь период - 1 378 человек.