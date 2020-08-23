Министр здравоохранения Франции считает ситуацию с пандемией в стране рискованной

"Мы находимся в ситуации риска", - заявил министр. Он уточнил при этом, что "не идет речи о возобновлении эпидемии, так как она никогда не прекращалась. Риск связан с тем, что после трех месяцев снижения масштабов распространения вируса, в последние пять недель по стране наблюдается усиление инфицирования, причем весьма активное по ряду территорий. И это не чисто французское, а общеевропейское явление", - заявил глава Минздрава Франции.

Эксперт отметил при этом, что ситуацию во Франции не следует рассматривать как возникновение второй волны эпидемии. "Мы имеем дело с ситуацией, значительно отличающейся от того, что наблюдалось в феврале. Прежде всего потому, что теперь вирус циркулирует в четыре раза активнее в возрастной группе лиц младше 40 лет, тогда как ранее он наносил удар прежде всего по людям в группе начиная с 65-летнего возраста", - сказал он.

"Не следует забывать, что более молодые люди весьма часто не имеют симптомов заболевания и у них наблюдается меньше признаков ухудшения состояния здоровья. Но то, что сейчас уже происходит в США, указывает нам на то, что усиление распространения вируса среди молодежи несет с собой риск заражения ими пожилых людей, которые обычно болеют в значительно более тяжелой форме", - напомнил Веран.

"Нам во Франции любой ценой следует постараться избежать такой ситуации, которая создаст сильнейшую нагрузку на систему здравоохранения, вызовет массу проблем", - подчеркнул министр. Он отметил при этом, что активная передача вируса от молодежи пожилым людям уже наблюдается в южном департаменте Буш-дю-Рон.

Карантин и вакцина

Министр решительно отверг появившиеся теории о мутации и ослаблении коронавируса, подчеркнув, что "никакие научные данные реально не подтверждают этого". В то же время в ходе интервью он заявил, что "вопрос о повторном введении карантина во Франции не стоит на повестке дня и даже не является рабочей гипотезой". Веран сообщил, что ухудшению ситуации власти намерены препятствовать на основе региональных действий, как это уже было с успехом сделано при недавней сильной вспышке COVID-19 в департаменте Майен (запад страны).

Веран высказал мнение, что "совершенно очевидно, что вакцины от коронавируса не будет создано до начала осени [21 сентября по французскому исчислению] или до конца года". "Но вполне возможно, что для этого потребуется и больше времени", - добавил министр.

Веран отказался при этом сообщить, какой категории населения прививки будут делаться в первую очередь. "Результаты клинических испытаний покажут, в отношении какой группа вакцина будет наиболее эффективной и кто будет наилучшим образом переносить эту прививку", - сказал министр. Он заверил, что вакцина будет допущена к применению только в случае, если она "будет высокоэффективной и надежной".

В то же время министр признал, что возможное возникновение эпидемии гриппа этой осенью и зимой может привести к тому, что "симптомы этого заболевания наложатся на симптомы COVID-19". "В этой связи нам следует расширить масштабы прививок от гриппа, в особенности в отношении медицинского персонала и людей со слабым здоровьем. Мы уже заказали 13 млн доз такой вакцины, что выше уровня прежних лет", - сообщил министр.