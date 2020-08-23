В России за сутки зафиксировали 4 852 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 августа . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 852, общее количество инфицированных достигло 956 749. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост восемь дней не превышает 0,5%.

В Москве выявили 611 случаев заражения. По подсчетам ТАСС, прирост оказался минимальным ровно за месяц - с 23 июля. В относительном выражении он впервые с начала эпидемии опустился до 0,2%. Также минимальный прирост был зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономном округах (по 0%), Подмосковье (0,2%), Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, Еврейской автономной области и еще ряде регионов (0,3%). Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, составило 169 727, или 17,7% всех инфицированных.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 162, всего уже выздоровели 770 639 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,6% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве выписали 965 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе - 150, в Ульяновской области - 122, в Подмосковье - 119, в Мурманской и Челябинской областях - 100 и 99 соответственно.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 73 против 121 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 383 человека. По данным штаба, это 1,71% от всех заразившихся в России. За сутки было зарегистрировано 11 смертей в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге, 7 - в Красноярском крае, по 5 - в Омской и Московской областях, 4 - в Мурманской.