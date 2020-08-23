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Пандемия COVID-19

СМИ: еще у трех военнослужащих США в Японии выявили коронавирус

По данным телеканала NHK, общее число заразившихся американских военнослужащих в префектуре Окинава достигло 364

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три новых случая заражения коронавирусом выявлены в воскресенье у военнослужащих США в южной префектуре Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Информация о том, на каких военных объектах находятся новые инфицированные, не приводится. По данным телеканала, общее число заразившихся американских военнослужащих в префектуре достигло 364.

13 августа руководство Окинавы продлило действие локального режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 29 августа. В связи с этим местные власти призвали жителей префектуры без необходимости не покидать свои дома и не выезжать за пределы Окинавы.

Правительство Японии неоднократно подчеркивало, что не намерено снова объявлять режим ЧС по всей стране, несмотря на ежедневное выявление новых случаев заражения. Как отмечал премьер-министр страны Синдзо Абэ, в больницах все еще достаточно коек, а нагрузка на медицинскую систему хоть и растет, но пока далека от максимальной. Кроме Окинавы, режим ЧС на локальном уровне ввели префектуры Айти и Миэ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 62,7 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 194.

Теги
ЯпонияСШАПандемия COVID-19
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