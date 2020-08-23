Умер второй пострадавший при обрушении на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 23 августа. /ТАСС/. Второй рабочий, госпитализированный 16 августа после обрушения породы на шахте "Ерунаковская - 8" в Новокузнецке, и находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в реанимации, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в воскресенье.

"Один из горняков, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимации", - сообщил источник.

Отмечается, что двое пострадавших остаются под наблюдением медиков.

В связи с обрушением породы прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По данным Распадской угольной компании, которая управляет шахтой, порода обрушилась "в результате сейсмического события".

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту происшествия на шахте "Ерунаковская - 8" в Новокузнецке, где 15 августа произошло обрушение горной массы, в результате чего пострадали четверо горнорабочих. Один из пострадавших позднее умер, остальных медики госпитализировали, в том числе двоих в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Шахта "Ерунаковская - 8" введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании, которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении других угольных активов компании "Распадская" и объединенной угольной компании "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза"). Проектная мощность шахты - 2,5 млн т коксующегося угля в год, балансовые запасы шахты оцениваются в 300 млн т.