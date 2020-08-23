В РФ за неделю впервые с начала мая зарегистрировали меньше 700 смертей из-за коронавируса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты впервые с начала мая зарегистрировали в России меньше 700 летальных исходов из-за коронавируса за неделю, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, впервые за три месяца в стране фиксировали в среднем меньше 100 смертей в сутки.

С 17 по 23 августа штаб сообщил о 698 летальных исходах против 754 неделей ранее. Это минимальный показатель с 4-10 мая, когда было зарегистрировано 635 смертей. Условный показатель летальности (окончательный можно будет определить только после завершения эпидемии) за семь дней увеличился только на 0,01 п.п., до 1,71%.

На этой неделе в России выявили 33 896 случаев заражения против 35 317 с 10 по 16 августа. В относительном выражении прирост снизился с 4% до 3,7%, а среднесуточный показатель - с 0,56% до 0,52%.

Сократилось и количество выздоровевших: с 10 по 16 августа штаб сообщал о 39 546 выписанных пациентах, а с 17 по 23 августа - о 37 671. Тем не менее число вылечившихся превышает количество выявленных случаев уже 10 недель подряд. Доля выздоровевших в стране возросла с 79,4% до 80,55%.