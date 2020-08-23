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Движение по зеленой линии метро Петербурга восстановили

Движение поездов останавливали на участке от станции "Беговая" до "Маяковской" из-за неисправности состава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Движение от станции метро "Беговая" до станции "Маяковская" на третьей линии метро в Санкт-Петербурге, которое ранее было временно приостановлено, полностью восстановили. Об этом в воскресенье сообщили в официальном канале в Telegram Петербургского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в 11:00 на участке линии было приостановлено движение из-за неисправности состава. "Движение по линии 3 восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Линия 3 также известна как Невско-Василеостровская, соединяет через центр западные и юго-восточные районы Санкт-Петербурга. В состав линии входят 12 станций, ее протяженность составляет 27,6 км.

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