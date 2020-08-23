Около 8 тыс. зрителей посмотрели реконструкцию боя на северном фасе Курской дуги

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Около 8 тыс. человек посмотрели впервые воссозданный реконструкторами бой за высоту 269 в ходе сражений на северном фасе Курской дуги, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Курской области. Из-за массовости фестиваля губернатор региона Роман Старовойт в воскресенье принес извинения за возникшие в ходе мероприятия неудобства.

Более 150 участников военно-исторических клубов из регионов России в субботу в преддверии годовщины победы советских войск в Курской битве впервые воссоздали бой на северном фасе Курской дуги в Фатежском районе. В реконструкции задействовали танки, бронетранспортеры, "Катюши". Зрители отмечали в соцсетях пробки на выезде с территории фестиваля, по данным УМВД по региону, 22 августа в районе зафиксировали шесть ДТП с материальным ущербом.

"Около 8 тыс. человек стали зрителями фестиваля", - сказали в пресс-службе.

Из-за возникших в ходе фестиваля неудобств губернатор региона Роман Старовойт принес извинения за проблемы в организации мероприятия. При повторном проведении фестиваля, отметил глава области, организаторы учтут все замечания.

"Для меня и всей команды администрации стало откровением, что вчера столько людей приехали на высоту 269. Я прошу прощения, что мы не смогли организовать в должной мере комфортное пребывание людей, мы просто не ожидали, что приедет так много курян и гостей", - цитирует пресс-служба администрации Курской области Старовойта.

В воскресенье в Курской области отмечают 77-летие со дня победы советских войск в Курской битве. В регионе проходят акции памяти, возложения цветов на территории мемориалов. Завершится праздничный день салютом.

О Курской битве

В Курской битве (5 июля - 23 августа 1943 года) были разгромлены 30 германских дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них погибли или пропали без вести.

Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.