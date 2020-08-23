Кузнецова сообщила, что готовы документы на эвакуацию из Сирии еще 87 российских детей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о готовности документов на эвакуацию из Сирии еще 87 российских детей, по приблизительным подсчетам, там могут находится еще порядка 200 несовершеннолетних россиян.

"Сейчас идет подготовка к следующему вылету. У нас готовы документы на 87 детей и их розыск ведется сейчас в лагерях, мы на связи с той стороной, с курдами и с руководством лагерей", - сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен отметила важность обязательной доставки следующим рейсом детей, которые больны, которым требуется срочная медицинская помощь. Она уточнила, что в последний вылет их не удалось забрать "из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и сложной обстановки, связанной с перемещением людей между лагерями".

"Порядка 200 детей еще могут находиться там. Это - по самым приблизительным подсчетам, потому что каждый раз мы выявляем других ребятишек. Находясь в этот раз в Дамаске, мы смогли попасть еще в одну тюрьму, где также находилась семья с нашими детьми", - сказала омбудсмен.

Как ранее сообщала Кузнецова, в воскресенье родственники забирают вывезенных из Сирии детей, которые находились в обсервации в Московской области.

В ночь на 18 августа самолет Минобороны РФ доставил в Россию 26 российских детей в возрасте от года до 15 лет. По словам Кузнецовой, они отправятся под опеку родственников в восемь регионов РФ. В частности, она назвала Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.