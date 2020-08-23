СМИ: Навального привезли в Берлин и охраняют официально как "гостя канцлера"

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Российский блогер Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике Charite, был доставлен в ФРГ официально в статусе "гостя канцлера". Об этом в воскресенье сообщил телеканал ZDF со ссылкой на МВД ФРГ.

По его информации, именно это позволяет обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану Навальному в германской столице. При этом, как отметил Тео Коль, руководитель бюро ZDF в Берлине, "речь не идет о политическом сигнале" Москве, но просто является "бюрократической хитростью", которая дает властям ФРГ возможность охранять блогера. "То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли", - отметил телеканал.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас у Charite дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить "причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального". "Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это", - приводит его слова ZDF.

Самолет из Омска с Навальным на борту прибыл накануне в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт Тегель и машина скорой помощи в сопровождении полицейских доставила блогера в Charite. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за его нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.