Мэрия Сеула обязала граждан с 24 августа носить защитные маски во всех общественных местах

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Власти столицы Южной Кореи вводят в мегаполисе с 24 августа обязательный масочный режим из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом объявил в воскресенье на пресс-конференции и.о. мэра Сеула Со Чжон Хёп.

Чиновник указал на то, что жители города с понедельника должны будут носить защитные маски во всех общественных местах, в том числе на улице. Ранее правила предусматривали ношение масок лишь внутри зданий и в общественном транспорте.

"Маски являются краеугольным камнем повседневного карантина", - подчеркнул и.о. мэра. Он отметил, что ранее граждане ответственно подошли к требованию носить защиту на лице в общественном транспорте, и он ожидает, что ношение масок на улицах также станет "новой социальной нормой". Нарушители будут наказываться штрафами от 100 тыс. до 3 млн вон (от $88 до $2,5 тыс.), кроме того, они могут быть подвергнуты уголовному наказанию.

Ранее власти города предписали закрыть все крупные рестораны, бары, караоке, аквапарки, кинотеатры и концертные залы. Со Чжон Хёп предупредил их владельцев, что с понедельника мэрия ужесточит контроль, и теперь нарушители будут наказываться по всей строгости закона. По его словам, если ранее власти зачастую ограничивались предупреждениями, то теперь заведения, которые окажутся открытыми, будут штрафовать и отзывать у них лицензии.

На всей территории Республики Корея в настоящее время действует второй, средний уровень противоэпидемических мер.

В воскресенье в стране зарегистрировано 397 новых случаев заражения коронавирусом, из которых большинство приходится на столичный регион.