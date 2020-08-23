На Хайнане запустили платформу для изучения жителями острова иностранных языков

Хайнаньский институт прикладных исследований в области блокчейна Ляньюнь под руководством местной администрации занимался разработкой комплексного приложения для изучения иностранных языков в течение полугода. Итогом работы IT-специалистов стала открытая и эффективная платформа с системой оценки учебного процесса. "Хайнань вайюй" содержит образовательные программы на 28 иностранных языках, в том числе и словари. Приложение также может предоставлять услуги профессионального перевода на крупных международных конференциях и деловых мероприятиях, уточняет издание.

Запуск приложения "Хайнань вайюй" стал частью политики местных властей по продвижению международного имиджа провинции и развития связей региона с мировым бизнес-сообществом. В январе прошлого года администрация провинции разработала программу по всестороннему повышению уровня владения иностранными языками жителей Хайнаня, которая, по планам властей, должна способствовать созданию на острове порта свободной торговли.

В мае текущего года местные власти приняли план на 2020-2025 годы, предусматривающий развитие языковой компетенции государственных служащих Хайнаня. Речь идет о представителях партийных и государственных структур, сотрудников учебных заведений, средств массовой информации и сферы социального обслуживания. К 2025 году все госслужащие в провинции в возрасте до 40 лет будут обязаны овладеть базовой лексикой и приобрести навык общения на том или ином иностранном языке. Для чиновников старше 40 лет достаточно будет выучить простые фразы, необходимые для начального уровня владения иностранным языком.