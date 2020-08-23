На Хайнане запустили платформу для изучения жителями острова иностранных языков

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Южная провинция КНР Хайнань запустила мобильное приложение "Хайнань вайюй" ("Иностранный язык на Хайнане") для повышения уровня владения иностранными языками населением острова. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
Хайнаньский институт прикладных исследований в области блокчейна Ляньюнь под руководством местной администрации занимался разработкой комплексного приложения для изучения иностранных языков в течение полугода. Итогом работы IT-специалистов стала открытая и эффективная платформа с системой оценки учебного процесса. "Хайнань вайюй" содержит образовательные программы на 28 иностранных языках, в том числе и словари. Приложение также может предоставлять услуги профессионального перевода на крупных международных конференциях и деловых мероприятиях, уточняет издание.
Запуск приложения "Хайнань вайюй" стал частью политики местных властей по продвижению международного имиджа провинции и развития связей региона с мировым бизнес-сообществом. В январе прошлого года администрация провинции разработала программу по всестороннему повышению уровня владения иностранными языками жителей Хайнаня, которая, по планам властей, должна способствовать созданию на острове порта свободной торговли.
В мае текущего года местные власти приняли план на 2020-2025 годы, предусматривающий развитие языковой компетенции государственных служащих Хайнаня. Речь идет о представителях партийных и государственных структур, сотрудников учебных заведений, средств массовой информации и сферы социального обслуживания. К 2025 году все госслужащие в провинции в возрасте до 40 лет будут обязаны овладеть базовой лексикой и приобрести навык общения на том или ином иностранном языке. Для чиновников старше 40 лет достаточно будет выучить простые фразы, необходимые для начального уровня владения иностранным языком.