Мантуров заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров планирует вакцинироваться от коронавируса. Об этом он заявил журналистам в воскресенье.

Испытания в разных странах вакцин от коронавируса. Ситуация вокруг пандемии в мире

"Конечно. Сто процентов", - сказал министр, отвечая на вопрос, планирует ли он вакцинироваться.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.