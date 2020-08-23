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Пандемия COVID-19

Свадьбы без поцелуев, защитные маски для детей. Главное о коронавирусе за 23 августа

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 956 749 случаев заражения, из них новых — 4 852. За сутки умерли 73 человека, за весь период — 16 383.
  • Впервые с начала мая в России зарегистрировали меньше 700 (698) летальных исходов из-за коронавируса за неделю.
  • К концу года планируется выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц и постепенно нарастить объем до 6 млн доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • Центр Чумакова подал документы на доклинические испытания вакцины от коронавируса. Планируется, что в испытаниях примут участие более трех тысяч человек.

Москва

  • Всего зафиксировано 257 124 случаев заражения, из них новых — 611 (данные Оперштаба Москвы).
  • Часть экспонатов выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" не смогут привезти в Москву. Организаторам пришлось отказаться от 60 экспонатов частного коллекционера, которые находятся сейчас в США, из-за проблем с авиасообщением.

Мир

  • Всего зафиксировано более 23 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски также, как взрослым.
  • Церемония вручения американской театральной премии Tony Awards, отложенная из-за пандемии, состоится в этом году впервые в виртуальном формате.
  • Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 3 млн. Уже почти три недели в стране ежедневно регистрируют наибольшее число случаев COVID-19 в мире. В Индии заявили, что разработают вакцину к концу года.
  • Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко и члены ее семьи заразились коронавирусом. Ее пресс-секретарь сообщила, что состояние политика оценивают как тяжелое.
  • Запрет на приветственные поцелуи, объятия, рукопожатия и танцы при проведении свадебных церемоний и крестин введен с нынешних выходных на Кипре.
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