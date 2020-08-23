На Кипре запретили поцелуи и танцы на свадьбах

НИКОСИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Запрет на поцелуи, объятия, рукопожатия и танцы при проведении свадебных церемоний и крестин введен с нынешнего уик-энда на Кипре в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения островной республики.

Впрочем, речь не идет о запрете на поцелуи между молодоженами, а только о форме приветствия и поздравления их родственниками и друзьями. "Традиционная поздравительная процедура, предусматривающая поцелуй или рукопожатие, не разрешена", - отмечается в заявлении министерства.

Также решено ввести лимит числа поздравляющих новую семейную пару людей в единицу времени. "Во время поздравлений и коктейля (то есть приема, во время которого напитки и закуски подаются гостям с подносов - прим. ТАСС) число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет 1 тыс., то минимальное время, затраченное на поздравления и коктейль, должно составлять четыре часа", - пояснил Минздрав.

При этом министерство сохранило прежний лимит максимального числа присутствующих лиц на званом обеде по случаю свадьбы или крестин, который составляет 350 человек. При этом столы во время обеда должны быть расставлены таким образом, чтобы сохранялась нормативная социальная дистанция между сидящими - 2 кв. м свободного пространства на каждого человека при организации обеда на открытом воздухе и 3 кв. м - в закрытом помещении.

Танцы на таких празднествах теперь не предусмотрены вовсе. "На мероприятии не должно быть заранее выделенного места для танцев, чтобы избегать скопления людей", - говорится в заявлении Минздрава. В нем также сказано, что вступающая в брак пара или родители ребенка, проходящего процедуру крещения, должны в обязательном порядке иметь список всех гостей церемонии, чтобы можно было отследить их контакты в том случае, если у кого-то из присутствующих будет выявлен коронавирус.

Все эти меры были обнародованы в дополнение к принятому кабинетом министров ранее решению продлить почти на пять месяцев большинство существующих пост-карантинных ограничений в связи с пандемией. Власти Кипра также решили ввести с наступающей недели и вплоть до 15 января 2021 года универсальный лимит в 50 человек на число участников общественных мероприятий вне зависимости от того, проводятся они в помещениях или на открытом воздухе. Это ограничение будет касаться любых празднований и вечеринок, за исключением свадеб и крестин, которые проводятся на частных или общественных пространствах, включая пляжи.