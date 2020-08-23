Центр Чумакова подал документы на доклинические испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (Центр Чумакова) в воскресенье подал заявку в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Сегодня мы направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года. Планируем, что в испытаниях примут участие более трех тысяч человек, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и других международных регуляторов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Центр Чумакова разработал и успешно провел доклинические испытания собственной цельновирионной вакцины от коронавируса. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

"Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года. Вакцина будет жидкая, в курсе вакцинации две инъекции с промежутком в 14 дней", - пояснил ученый.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором Института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.