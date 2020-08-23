В Волгоградской области захоронили останки более 700 защитников Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония, на которой были захоронены останки 723 защитников Сталинграда, прошла в воскресенье в Волгоградской области как финал "Вахты Памяти", длившейся почти год, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня на военно-мемориальном кладбище в Городищенском районе Волгоградской области состоялось торжественное погребение останков 723 защитников Сталинграда. Тела советских солдат, отдавших жизнь за спасение города на Волге, были найдены в ходе поисковых работ, проходивших в регионе в рамках ежегодной "Вахты Памяти" с осени 2019 года по август 2020 года. Символично, что церемония захоронения состоялась в памятный для всех волгоградцев день - 78-ю годовщину со дня начала массированных бомбардировок Сталинграда, в результате которых город был практически стерт с лица земли", - говорится в сообщении.

В числе захороненных были останки шести бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД, которая одной из первых вступила в бои за Сталинград и получила после переформирования наименование "Сталинградская". Останки бойцов были обнаружены в июле этого года, когда к вахте памяти присоединились сотрудники СК, кадеты и студенты ведомственных вузов.

В состоявшемся в воскресенье торжественном мероприятии приняли участие сотрудники СК и других правоохранительных органов, ведомственного кадетского корпуса, участники регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Волгоградской области, а также представители поисковых отрядов более чем из 10 регионов РФ.

"В аппарате регионального СУ СК России таким мероприятиям придают особое значение. Для всех без исключения сотрудников ведомства участие в патриотических акциях и проектах - не просто служебный долг, а смысл девиза: "Служу Отечеству". Сохранение исторической памяти, бережное и трепетное отношение к ветеранам, воспитание подрастающего поколения в духе гордости за свою страну, готовность сражаться за нее до последней капли крови - это главные принципы, которым следуют в своей работе сотрудники волгоградского управления СКР", - подчеркнули в пресс-службе.